Ребенка и трех взрослых спасли из горящей квартиры в Сургуте

Квартира загорелась в одном из жилых домов в Сургуте. Происшествие случилось на улице Просвещения. Пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
По данным ведомства, к моменту приезда экстренных служб в квартире на третьем этаже наблюдалось сильное задымление и открытое горение. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Четверых спасенных передали медикам. Еще 27 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны.
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