Ребенка и трех взрослых спасли из горящей квартиры в Сургуте

Квартира загорелась в одном из жилых домов в Сургуте. Происшествие случилось на улице Просвещения. Пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).