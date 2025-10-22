Разбойное нападение на пекарню произошло в Санкт-Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло нападение на пекарню. Вооруженный ножом злоумышленник потребовал у сотрудницы деньги. Женщина успела спрятаться в кладовке, а преступник бросил в ее сторону нож. К счастью, никто не пострадал. Об этом написала Neva.Today .

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщает, что 15 октября в отдел полиции поступило заявление от 34-летней продавщицы-кассира пекарни на улице Комсомола. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили все обстоятельства случившегося.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

Во вторник, 21 октября, полиция задержала подозреваемого — им оказался 34-летний мужчина.