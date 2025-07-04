Ранее судимого жителя Ижевска задержали по подозрению в ограблении ларька

В Октябрьском районе Ижевска полиция задержала подозреваемого в ограблении ларька. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на МВД по Удмуртии.

Владелец ларька заявил в полицию о краже. По его словам, ночью неизвестный проник в торговую точку и украл мобильный телефон, деньги, электронные сигареты и жидкость для них. Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей. При этом преступник не взломал дверь, а подобрал ключ к замку.

Правоохранители возбудили уголовное дело и быстро задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Ижевска, который в настоящее время не работает.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Он находится под подпиской о невыезде.