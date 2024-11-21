Рабочий погиб во время работ на Приобском месторождении в ХМАО
В ХМАО полиция расследует обстоятельства гибели 18-летнего рабочего Приобского месторождения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на государственную трудовую инспекцию.
По предварительной информации, молодой человек попал под грузовик, который совершал маневр задним ходом.
К расследованию дела подключился Роструд.
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