Рабочий погиб на нефтезаводе в Рязани при разгерметизации оборудования

Выполнявший работы сотрудник подрядной организации погиб при разгерметизации оборудования на нефтезаводе в Рязани. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Собеседник агентства пояснил, что на территории предприятия технические работы проводили сотрудники подрядной организации «Коксхиммонтаж-резервуар». Во это время проведения произошла разгерметизация.

«В результате пострадали четыре сотрудника. Один пострадавший скончался, троих направили в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь», — заявил представитель компании.

Для выяснения всех причин происшествия в фирме создали специальную комиссию. Она же займется помощью пострадавшим.

Рязанский нефтезавод неоднократно становился целью для украинских беспилотников. В конце прошлой недели дежурные средства противовоздушной обороны сбили около предприятия несколько дронов.

В минувший вторник, 11 марта, украинские боевики провели новую воздушную атаку. Местные жители заявили, что услышали до 17 взрывов в районе Дягилево.