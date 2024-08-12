Пустой автомобиль сбил группу детей во Владимире

Пустой автомобиль врезался в игравших на тротуаре детей во Владимире. В больнице оказались семеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, днем 12 августа припаркованный на улице Мира Chevrolet Lacetti внезапно сдвинулся с места и поехал. Водители в этот момент в салоне не было.

Набрав скорость, иномарка выехала на тротуар, где играли дети семи-восьми лет. От наезда пострадали не менее семи детей. Их доставили в больницу для осмотра. Сейчас водителя автомобиля разыскивают. Также полицейские выясняют, как машина поехала сама.

Ранее женщина и ее двухлетний сын попали под колеса машины, заехавшей во двор поликлиники в городском округе Подольск. Мать и ребенка госпитализировали с травмами. Против водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.