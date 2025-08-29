Пропавший в Турции пловец связался с матерью перед стартом

Российский пловец Николай Свечников перед заплывом в Турции связался с матерью. Она рассказала об этом KP.RU .

«Утром рано перед заплывом отправил сообщение: „Я справлюсь, все будет хорошо“», — рассказала она.

Женщина отвергла версию о том, что Свечников мог специально скрыться из-за долгов. По ее словам, он, как многие россияне, имел ипотеку и автокредит, но погашал без каких-либо проблем. Перед отъездом на соревнования сын планировал открыть новое направление в бизнесе.

Информацию о том, что спасатели засекли сигнал его чипа, мать тоже не подтвердила. По ее словам, трекер срабатывает лишь на старте. Случайно сбиться с пути, по мнению близких, Свечников тоже не мог.

Россиянин пропал 24 августа во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле. Один из участников соревнований предположил, что Свечников утонул из-за плохого самочувствия.