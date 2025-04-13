Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым

В Кузбассе нашли живым 13-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

Пропавшего в городе Белово Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по региону.

Ребенок 11 апреля ушел в школу из социального учреждения, но пропал. На поиски выдвинулись оперативные подразделения МВД, следователи СК, волонтеры и сотрудники МЧС. Следователи завели уголовное делою.

«В ходе организованных поисковых мероприятий местонахождение мальчика установили. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В период отсутствия ребенка, по предварительным данным, в отношении него преступления не совершались», — заявили в СК.

В настоящее время следователи в рамках уголовного дела проводят следственные действия для установления причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего.

Ранее в Кузбассе нашли живой отсутствующую три дня школьницу.