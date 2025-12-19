Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса в Ленобласти

Выборгская городская прокуратура инициировала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса, принадлежащего МБОУ «Приморский ЦО». Об этом Piter.TV проинформировало надзорное ведомство.

По предварительным данным, днем 17 декабря водитель автобуса, 55 лет, направлявшийся из Приморска в поселок Красная Долина, почувствовал недомогание и потерял контроль над управлением, съехав с дороги. В результате автобус остановился. Мужчина прошел предрейсовый осмотр и был допущен к управлению транспортным средством. Информации о пострадавших не поступало.

Надзорное ведомство тщательно изучит все обстоятельства произошедшего в ходе проверки.