Прокуратура Ноябрьска начала проверку после ДТП с четырьмя пострадавшими

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) приступила к изучению обстоятельств дорожно-транспортного инцидента, произошедшего накануне на улице Магистральной. Руководитель надзорного органа прибыл на место ДТП, чтобы провести необходимые проверки, сообщил сайт Ura.ru.
Как пишет издание, в ДТП на улице Магистральной столкнулись автомобили Ford и Niva.
В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых находятся в критическом состоянии.
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