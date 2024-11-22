Производственный цех загорелся в Пермском крае
В Кунгуре накануне вечером загорелся производственный цех. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
На улице Гребнева загорелся цех и пристройки. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные смогли справиться с возгоранием. На месте работали 30 сотрудников МЧС и восемь спецмашин, погибших и пострадавших нет.
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