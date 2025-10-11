Производственное здание горело на Бестужевской улице в Петербурге

Ночью с четверга на пятницу пожарным в Петербурге удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании, расположенном на Бестужевской улице. Об этом написала gazeta.spb.ru .

По информации, полученной от пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре поступил в 3:33 ночи 10 октября. Огонь охватил одноэтажное строение размером 12 на 45 метров. Площадь возгорания составила 470 квадратных метров.

К месту происшествия были направлены спасатели, и к 06:21 им удалось справиться с открытым огнем. В ликвидации пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы специализированной техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Работы по полной ликвидации последствий пожара еще продолжаются.