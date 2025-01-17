Проект «SHOT ПРОВЕРКА» рассказал о разоблачении подпольных косметологов и пластических хирургов

Проект «SHOT ПРОВЕРКА» опубликовал новый выпуск, в котором рассказывается о разоблачении подпольной пластической хирургии и косметологии. Журналисты проекта рассказали, что врачи проводили серьезные процедуры прямо в съемных квартирах в условиях полной антисанитарии.

Герои выпуска, выдающие себя за профессиональных косметологов и пластических хирургов, по словам авторов проекта «SHOT ПРОВЕРКА», не имеют профильного образования и лицензии на работу.

Одна из подпольных врачей стала фигурантом уголовного дела после того, как у нее нашли незарегистрированные препараты и посмотрели кадры сложной операции. Для одной из пациенток процедура у псевдодоктора завершилась реанимацией. Недавно Мосгорсуд отправил медика под арест.