Продавщица алкомаркета выпила на свой день рождения и ослепла

«Mash на Мойке»: в Колпине женщина выпила спиртное и ослепла, ее спасают врачи

Петербургские врачи борются за жизнь 35-летней жительницы Колпина — она выпила в честь своего дня рождения и ослепла, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» . Правоохранители начали проверку по факту возможного отравления.

По данным журналистов, жительница Колпина работала в местном алкомаркете. После застолья она почувствовала себя нехорошо — в квартиру на Заводской вызвали скорую помощь. Медики осмотрели женщину и решили госпитализировать ее. Сейчас она находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе.

Пострадавшая рассказала врачам, что потеряла зрение. Она добавила, что выпитый напиток был «странным» на вкус.

Год назад житель Ирана ослеп на один глаз, приняв двойную дозу виагры. Мужчина потерял зрение спустя три часа после приема препарата.