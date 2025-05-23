При падении обломков БПЛА на жилой дом в Ельце пострадали 20 квартир

Артамонов: при падении дрона на дом в Ельце получили повреждения 20 квартир

Фрагменты сбитого БПЛА повредили 20 квартир жилого дома в Ельце. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления», — написал он.

Глава региона отметил, что мужчину, который жил в наиболее разрушенной квартире, осколки не задели. Сейчас он временно переедет к родственникам.

Обстановку на месте ЧП проверяют заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и исполняющий обязанности мэра Ельца Вячеслав Жабин. Артамонов заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь жителям дома и проведут работы по восстановлению многоэтажки.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.