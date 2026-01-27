Преступность на Ямале сократилась на 13% по итогам 2025 года

В 2025 году в ЯНАО зафиксировали значительное снижение уровня преступности. Об этом сообщил « Ямал1» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 13%, снизившись с 6680 до 5770 случаев.

Особенно заметное уменьшение заметили по тяжким и имущественным преступлениям. Число убийств снизилось на 32% — с 56 до 38 случаев. При этом на 12% сократилось количество убийств, совершенных на бытовой почве.

Также зафиксировано уменьшение количества краж — на 17%. Примечательно, что квартирные кражи сократились почти в три раза — с 20 до семи случаев, добавила Neva.Today.