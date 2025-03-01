Предупреждавшего о маньяке краснодарца нашли мертвым

«Mash на Мойке»: в Петербурге 20-летний парень предупредил о маньяке и погиб

В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек за несколько часов до смерти предупредил друга и мать, что находится в одной комнате с маньяком в квартире в Шушарах. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Погибший переехал недавно в Петербург из Краснодарского края и снимал квартиру вместе с другом. Вечером 28 февраля он пошел в бар, а под утро приятель увидел несколько сообщений в мессенджере. В них парень рассказал, что познакомился с мужчиной, а затем продолжил вечер в его квартире. В последнем сообщении прозвучали просьбы вызвать полицию.

Мать погибшего добавила, что около 05:40 тоже получила звонок от сына: он уверял, что «должен сдать маньяка», но потом перестал отвечать на телефон. Тем же утром молодой человек упал с окна 11-го этажа. Полиция задержала 41-летнего собутыльника погибшего, прежде его судили за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством.

При этом следствие считает основной версией гибели решение самого парня свести счеты с жизнью. СК установил, что погибший вышел из комнаты один.

Ранее жительница Урала погибла, пытаясь сбежать из отеля в Петербурге по простыням.