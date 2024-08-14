Правоохранители задержали жителя Тюменской области, приковавшего бывшую жену к дереву

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ялуторовска Тюменской области, который похитил свою бывшую супругу и приковал ее к дереву. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 8 августа мужчина подкараулил женщину на улице. Из-за личной неприязни он усадил женщину в машину и вывез в лес, где приковал к дереву. Также бывший супруг угрожал жертве насилием.

Отмечается, что после того, как бывший муж уехал, женщине удалось попросить о помощи окружающих и освободиться.