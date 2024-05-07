Правоохранители задержали подозреваемого в жестокой резне на улице Партизана Германа в Петербурге | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 17:05 Правоохранители задержали подозреваемого в жестокой резне на улице Партизана Германа в Петербурге

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Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в жестокой резне, которая произошла на улице Партизана Германа в Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Согласно предварительным данным, 23-летний фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил выразить агрессию в адрес случайного прохожего. Злоумышленник несколько раз ударил 51-летнего мужчину ножом и скрылся, прихватив тысячу рублей.

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший задержан.