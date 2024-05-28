Правоохранители задержали под Пермью двух рыбаков за ловлю карасей в период нереста

Сотрудники полиции задержали в Пермском крае двух мужчин, подозреваемых в ловле карасей в период нереста. Возбуждены уголовные дела, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Ущерб от действий одного фигуранта оценили в 14 тысяч рублей, другого — в 10 тысяч рублей. Согласно данным ведомства, рыбаки использовали на водоеме запрещенные сети и сак.

Гражданам вменяют незаконную добычу водных ресурсов. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.