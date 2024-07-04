Правоохранители задержали 19 членов экстремистской секты в Нижегородской области
Полицейские задержали 19 членов экстремистской секты в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
В отношении всех участников незаконного объединения возбудили уголовные дела. Четырех фигурантов поместили в изолятор временного содержания.
Обыски прошли в квартире лидера ячейки в Астраханской области. Там обнаружили большое количество денег, SIM-карты, ноутбуки и мобильные телефоны.
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