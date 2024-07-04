Правоохранители задержали 19 членов экстремистской секты в Нижегородской области

Полицейские задержали 19 членов экстремистской секты в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В отношении всех участников незаконного объединения возбудили уголовные дела. Четырех фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

Обыски прошли в квартире лидера ячейки в Астраханской области. Там обнаружили большое количество денег, SIM-карты, ноутбуки и мобильные телефоны.

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