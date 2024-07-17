Правоохранители Петербурга раскрыли убийство женщины 22-летней давности

В Петербурге правоохранителям удалось раскрыть убийство женщины 22-летней давности. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по городу и области.

В июле 2002 года на Богумиловской улице в Ломоносове нашли тело женщины со следами удушения. Тогда вычислить убийцу не удалось, однако сейчас полицейские установили, что к преступлению причастен 57-летний местный житель.

Мужчина избил женщину после того, как она отказала ему в близости. Он ударил ее деревянной палкой, а затем задушил шейным платком. Сообщается, что подозреваемый был судим семь раз.