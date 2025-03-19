Правоохранители нашли почти килограмм наркотиков в машине нижегородца

Правоохранители задержали жителя Нижегородской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в автомобиле фигуранта обнаружили почти килограмм запрещенных веществ. Предположительно, мужчина собирался распространить «товар» путем закладок на территории Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело. Гражданину, который уже имеет судимости, грозит до 19 лет лишения свободы.

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