Правоохранители изъяли килограмм наркотиков у двух закладчиков в Пензенской области

Сотрудники полиции задержали двух жителей Пензенской области 33 и 42 лет, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщил сайт «Пенза-Пресс» со ссылкой на информацию УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурантов, следовавших на иномарке, остановили на трассе М-5 «Урал». При осмотре салона машины стражи порядка обнаружили свертки с белым веществом. Та же находка ждала их в квартире, арендуемой задержанными.
Всего был изъят килограмм запрещенных средств. Мужчины признались, что планировали сбывать наркотики через тайники-закладки.
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