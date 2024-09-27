Правоохранители изъяли килограмм наркотиков у двух закладчиков в Пензенской области

Сотрудники полиции задержали двух жителей Пензенской области 33 и 42 лет, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщил сайт « Пенза-Пресс » со ссылкой на информацию УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурантов, следовавших на иномарке, остановили на трассе М-5 «Урал». При осмотре салона машины стражи порядка обнаружили свертки с белым веществом. Та же находка ждала их в квартире, арендуемой задержанными.

Всего был изъят килограмм запрещенных средств. Мужчины признались, что планировали сбывать наркотики через тайники-закладки.