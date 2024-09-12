Правоохранители изъяли 100 свертков с наркотиками у мигранта в Нижнем Новгороде
Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде 23-летнего мигранта, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у молодого человека изъяли 100 свертков с запрещенными веществами. Иностранец признался, что планировал сбыть дозы с помощью тайников-закладок.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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