Пожилой водитель пострадал в массовой аварии под Ростовом-на-Дону

Автомобилист получил травмы в массовой аварии на Радужной улице в Волгодонске. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области.
Согласно данным ведомства, 71-летний водитель машины Hyundai Solaris не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Nissan Almera, которая следовала впереди. После удара авто пенсионера влетело в легковушку Ravon Gentra.
Пожилому мужчине потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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