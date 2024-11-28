Пожилой водитель пострадал в массовой аварии под Ростовом-на-Дону

Автомобилист получил травмы в массовой аварии на Радужной улице в Волгодонске. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области.

Согласно данным ведомства, 71-летний водитель машины Hyundai Solaris не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Nissan Almera, которая следовала впереди. После удара авто пенсионера влетело в легковушку Ravon Gentra.

Пожилому мужчине потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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