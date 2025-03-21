Пожилой водитель попал в больницу после ДТП в Ростовской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Ростовской области. Авария с пострадавшим произошла на участке автодороги Азов — Ейск. Об этом сообщил сайт RostovGazeta со ссылкой на сотрудников региональной Госавтоинспекции.

Полицейские предварительно выяснили, что 30-летний мужчина за рулем машины FAW не пропустил авто Lada Largus, которым управлял 76-летний водитель. Пенсионер двигался навстречу и имел преимущество при проезде перекрестка.

В результате удара шофер отечественной легковушки получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего увезли в больницу на карете скорой помощи. Данных о его состоянии нет.