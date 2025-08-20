Пожилой пешеход погиб в ДТП в Приморском районе Петербурга

Пенсионер стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Приморском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла во вторник, 19 августа, возле дома №10 на Школьной улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, в 21:30 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 70-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу движения под колеса машины каршеринга HAVAL JOLION, з-а рулем которой находился 36-летний мужчина.

В результате пенсионер скончался на месте ДТП. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.