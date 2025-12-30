Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Пензенской области

Сердобский межрайонный отдел СК РФ по Пензенской области проводит проверку обстоятельств гибели пожилого мужчины в результате пожара. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Сообщается, что инцидент произошел днем 28 декабря текущего года в населенном пункте Березовка, расположенном в Тамалинском районе Пензенской области. Погибшим оказался 74-летний гражданин, проживавший в данном доме.

Первичный осмотр тела погибшего показал наличие исключительно ожогов, иных видимых повреждений выявлено не было. Для точного выяснения причин смерти назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Вероятной причиной возгорания считается техническая неисправность электропроводки либо электроприборов дома.

Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на полное восстановление картины происшедших событий. После окончания всех необходимых проверок органами предварительного расследования будет вынесено итоговое заключение.