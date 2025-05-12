Пожилой мужчина на Mitsubishi сбил курьера-велосипедиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi Lancer под управлением пожилого мужчины столкнулся с курьером-велосипедистом, переезжавшим дорогу на зеленый свет, написал сайт Ura.ru.
Инцидент произошел на пересечении улиц Патриса Лумумбы и переулка Рижского. Как пояснили сотрудники полиции, пенсионер пропустил запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, не убедившись в безопасности маневра. Велосипедист же пересекал проезжую часть по специально оборудованному переходу.
В результате столкновения курьер получил тяжелые травмы, включая перелом основания черепа. Пострадавший доставлен в Городскую клиническую больницу №36 Екатеринбурга.
Водитель Mitsubishi оказался 84-летним пенсионером. Во время ДТП он находился в состоянии абсолютной трезвости.
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