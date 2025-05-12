Пожилой мужчина на Mitsubishi сбил курьера-велосипедиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi Lancer под управлением пожилого мужчины столкнулся с курьером-велосипедистом, переезжавшим дорогу на зеленый свет, написал сайт Ura.ru .

Инцидент произошел на пересечении улиц Патриса Лумумбы и переулка Рижского. Как пояснили сотрудники полиции, пенсионер пропустил запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, не убедившись в безопасности маневра. Велосипедист же пересекал проезжую часть по специально оборудованному переходу.

В результате столкновения курьер получил тяжелые травмы, включая перелом основания черепа. Пострадавший доставлен в Городскую клиническую больницу №36 Екатеринбурга.

Водитель Mitsubishi оказался 84-летним пенсионером. Во время ДТП он находился в состоянии абсолютной трезвости.