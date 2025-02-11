Пожилая жительница Ижевска получила ожоги, спасаясь от пожара в частном доме

Пенсионерка едва не погибла при возгорании частного дома в Ижевске. Женщина получила различные ожоги на 7% тела. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

По данным ведомства, 83-летняя горожанка выгребла золу из топящейся печи в бане и засыпала ее в мешок, который хранила в соседней хозяйственной постройке. В результате утром начался пожар.

Хозяйку жилья разбудили бдительные соседи. Огонь охватил две хозпостройки, баню, а также повредил крышу и стены дома на площади 71 квадратного метра. Пламя и дым перекрыли все выходы из помещения, пострадавшей пришлось спасаться от пожара через окно.