Пожилая женщина попала в больницу, попав под иномарку в Армавире

Водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Авария произошла вечером 17 октября на улице Чернышевского в Армавире. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Краснодарского края.