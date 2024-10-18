Пожилая женщина попала в больницу, попав под иномарку в Армавире

Водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Авария произошла вечером 17 октября на улице Чернышевского в Армавире. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Краснодарского края.
По данным полиции, за рулем автомобиля марки Hyundai Accent находился 35-летний мужчина. В результате ДТП врачи доставили 74-летнюю пациентку в больницу. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
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