Пожилая женщина погибла в аварии в Самаре

В Самаре в субботу, 1 ноября, в 6:35 на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Об этом написал сайт volga.news .

Инцидент произошел, когда пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте и была сбита автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 54-летний водитель.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.