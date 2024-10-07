Пожилая женщина насмерть сбила молодого пешехода в Удмуртии

В Увинском районе накануне произошло смертельное ДТП, погиб 21-летний пешеход. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.
Авария случилась на трассе Ижевск — Ува — Кыйлуд. Там 60-летняя женщина за рулем Toyota не заметила пешехода, который шел по обочине, и сбила его. От полученных травм 21-летний парень погиб на месте, проводится проверка.
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