Пожилая женщина насмерть сбила молодого пешехода в Удмуртии

В Увинском районе накануне произошло смертельное ДТП, погиб 21-летний пешеход. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.

Авария случилась на трассе Ижевск — Ува — Кыйлуд. Там 60-летняя женщина за рулем Toyota не заметила пешехода, который шел по обочине, и сбила его. От полученных травм 21-летний парень погиб на месте, проводится проверка.