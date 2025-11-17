Пожилая пассажирка погибла в аварии на трассе в Удмуртии

В Кизнерском районе расследуют ДТП, в котором погибла женщина. По информации Госавтоинспекции Удмуртии, происшествие случилось около 07:40 17 ноября на 10-м километре трассы Кизнер – Грахово, написал Izhlife .

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу машине Lada X-Ray, которой управлял 47-летний мужчина. В результате столкновения погибла 70-летняя пассажирка «Гранты», оба водителя получили травмы.

По факту ДТП проводится расследование.