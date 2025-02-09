Московская учительница вызвала спасателей, чтобы открыть дверь квартиры

Московской учительнице — ветерану педагогического труда — стало плохо в своей квартире. Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь медикам, поэтому вызвали спасателей. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Требуется присутствие полиции при вскрытии двери. Пожилая женщина <… > 1939 года рождения не может открыть дверь, требуется медицинская помощь», — отметил он.

ЧП произошло в центре города — в доме на Краснохолмской набережной. За помощью в экстренные службы обратилась родственница женщины.

Почувствовавшая себя плохо пенсионерка раньше работала школьным учителем русского языка и литературы. Ее общий педагогический стаж составляет 45 лет, она является ветераном труда и Отличником народного просвещения.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли москвичу, которому стало плохо на улице. Правоохранители заметили лежащего на земле мужчину и вызвали скорую помощь. Они проследили за состоянием горожанина, пока не приехали медики.