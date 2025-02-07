Пожары из-за непотушенных сигарет привели к гибели 40 петербуржцев в 2024 году

Неосторожное курение спровоцировало большое количество возгораний в Санкт-Петербурге в 2024 году. Жертвами этих происшествий стали по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.