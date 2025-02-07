Пожары из-за непотушенных сигарет привели к гибели 40 петербуржцев в 2024 году

Неосторожное курение спровоцировало большое количество возгораний в Санкт-Петербурге в 2024 году. Жертвами этих происшествий стали по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, всего непотушенные сигареты спровоцировали 2264 возгорания в прошлом году. Так, 18 декабря огонь охватил квартиру на Васильевском острове. Пожар унес жизнь 66-летнего хозяина жилья. Выяснилось, что мужчина уснул с непотушенным окурком.

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