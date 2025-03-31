Пожарные вывели людей из горящего дома в ХМАО

В Ханты-Мансийске огнеборцы вывели из огня двух человек, включая ребенка. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

В понедельник, 31 марта, в 10:34 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Свободы. Через четыре минуты первые подразделения были на месте. Из окна горящей квартиры валил дым, люди просили о помощи. Пожарные оперативно пришли на выручку и спасли двоих, среди которых был ребенок.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.