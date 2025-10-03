Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Перми

Вечером 2 октября в Перми произошел пожар в многоэтажном доме на улице Красновишерской. 300 жильцов, включая 40 детей, эвакуировались самостоятельно. Об этом Ura.ru проинформировала пресс-служба регионального МЧС.

«Из квартиры на 12 этаже жилого дома происходило открытое горение, в подъезде на вышележащих этажах плотное задымление. Пожарные эвакуировали пострадавшую», — отмечается в сообщении пресс-службы МЧС.

В тушении огня участвовали 33 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Сейчас дознаватель устанавливает точные причины и площадь возгорания.