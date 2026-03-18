Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Ленинградской области

В поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области пожарные эвакуировали жильцов из горящего дома. Об этом сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на представителей Леноблпожспаса.

По информации ведомства, вызов поступил на пульт диспетчера во вторник, 17 марта, в 20:18. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома вспыхнул пожар.

Спасатели эвакуировали трех человек с пятого этажа. Еще 30 жильцов самостоятельно покинули опасную зону по лестнице. Данные о погибших и пострадавших не поступали. Причины возгорания пока не установлены.