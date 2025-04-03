Пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Березниках

Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Пермском крае. Происшествие случилось во вторник, 1 апреля, в квартире пятиэтажного дома на улице Черняховского в Березниках. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 23:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит бытовой мусор в квартире на третьем этаже.
Звенья газодымозащитной службы вывели четырех человек на свежий воздух. Погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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