Пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Березниках

Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Пермском крае. Происшествие случилось во вторник, 1 апреля, в квартире пятиэтажного дома на улице Черняховского в Березниках. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 23:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит бытовой мусор в квартире на третьем этаже.

Звенья газодымозащитной службы вывели четырех человек на свежий воздух. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.