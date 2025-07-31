Пожарные спасли 95 телят при возгорании фермы в Пензенской области

Огонь охватил животноводческий комплекс на территории Пензенской области. Происшествие случилось в селе Оторма Земетчинского района. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло во вторник, 29 июля, в 17:24. В ликвидации возгорания принимали участие восемь специалистов и три единицы спецтехники.
При тушении удалось спасти 95 телят. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Предварительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Точные причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
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