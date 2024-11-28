Пожарные потушили жилой дом в Кургане
В Кургане в четверг, 28 ноября, загорелся жилой дом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Пожар случился на улице Свободы. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные за две минуты локализовали возгорание и вскоре полностью его потушили.
Пострадавших нет, по факту пожара начали проверку.
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