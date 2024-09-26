Пожарные потушили трехкомнатную квартиру в Петербурге
Сегодня, 25 сентября, в Выборгском районе на Придорожной аллее загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга.
Огонь распространился на площади двух квадратных метров на балконе трехкомнатной квартиры. Прибывшие на место пожарные быстро справились с возгоранием, пострадавших нет.
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