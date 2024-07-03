Пожарные Карелии накануне дважды выезжали по тревоге
В минувший вторник пожарные дважды выезжали по сигналу «тревога». Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Первый вызов был из-за того, на Карельской улице загорелась машина. Ее удалось быстро потушить, обошлось без жертв.
Второй раз пожарные выезжали на улицу Маяковского. Там хозяева уснули, пока готовили еду. Никто не пострадал.
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