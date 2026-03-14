Пожарная машина и легковушка столкнулись в Краснодаре

На улице Солнечной в Краснодаре произошла авария с участием служебной машины. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
По предварительной информации, 37-летний водитель пожарного автомобиля «КамАЗ» двигался со стороны улицы Московской в направлении улицы Российской. При включении проблесковых маячков и звуковых спецсигналов он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chery под управлением 37-летнего мужчины.
Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте