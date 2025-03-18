Пожар вспыхнул в здании детского театра в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга утром 18 марта вспыхнул пожар в детском театре «Зазеркалье». Сигнал тревоги поступил в 6:41 — спасатели немедленно отправились на место происшествия, написала Neva.Today .

Оказалось, что на первом этаже здания, расположенного по адресу улица Рубинштейна, дом № 13, загорелся электрощит. Площадь пожара составляла два квадратных метра. Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был потушен в 7:29, никто не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекли 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.