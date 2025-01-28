Пожар вспыхнул в «Воронцовских банях» в центре Москвы

Пожар охватил банный комплекс «Воронцовские бани» в Москве. Сейчас оттуда эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщил РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, из окон здания вылит дым. На место ЧП прибыли спасатели. Площадь возгорания и причины происшествия устанавливаются. Официальной информации пока не поступало.
Ранее квартира загорелась в многоэтажном доме на Клязьминской улице на севере столицы. Выяснилось, что к пожару привел запуск фейерверков внутри помещения. Из охваченного огнем здания спасатели вывели двух человек.
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