Пожар вспыхнул в «Воронцовских банях» в центре Москвы

Пожар охватил банный комплекс «Воронцовские бани» в Москве. Сейчас оттуда эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, из окон здания вылит дым. На место ЧП прибыли спасатели. Площадь возгорания и причины происшествия устанавливаются. Официальной информации пока не поступало.

Ранее квартира загорелась в многоэтажном доме на Клязьминской улице на севере столицы. Выяснилось, что к пожару привел запуск фейерверков внутри помещения. Из охваченного огнем здания спасатели вывели двух человек.