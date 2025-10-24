Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в пензенской Чемодановке

В течение суток на территории Пензенской области произошло одно возгорание. Происшествие случилось в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщило ИА «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, загорелась квартира в многоэтажном доме. Предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности газового оборудования. Пожар повредил стену площадью 0,5 квадратных метра.
Помимо этого, спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Пензе.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте