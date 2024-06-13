Пожар в трехкомнатной квартире в Петербурге выгнал из дома 20 человек

В доме на Малой Московской улице накануне горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел накануне вечером. Огонь распространился на 22 квадратных метрах. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем, пострадавших нет.

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